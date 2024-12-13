В Одессе прогремели взрывы

В Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

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Первая публикация о взрывах появилась в 08:53 по московскому времени. Затем журналисты снова проинформировали о детонациях через восемь минут.

Ранее на подконтрольной Киеву территории Запорожской области была повреждена инфраструктуры после 205 взрывов. Как отмечалось, поступили сообщения о разрушении целого ряда объектов. Однако не уточнялось, какие именно объекты были повреждены после взрывов.

13 декабря российские военные также ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области.