P.Diddy обвинили в трех новых случаях изнасилования

Еще три человека обвинили рэпера P.Diddy в изнасиловании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NBC News.

Отмечается, что в отношении рэпера выступили трое мужчин, которые обвиняют P.Diddy в изнасиловании и сексуальном домогательстве. Согласно версии обвинения, инциденты имели место в 2019-2022 годах. Как заявил один из потерпевших, он пришел встретится с P.Diddy по поводу оплаты работы в отель, но рэпер подмешал ему что-то в напиток и изнасиловал.

При этом адвокаты исполнителя заявляют, что P.Diddy невиновен по всем пунктам обвинения.

Напомним, что ранее 120 человек обвинили P.Diddy в сексуальном насилии и эксплуатации. При этом возраст возможных жертв рэпера начинается от 9 лет. Как рассказало большинство из них, обычно рэпер домогался до гостей во время своих вечеринок.