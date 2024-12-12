Сотрудник столичного аэропорта украл у пассажирки люксовые часы

Сотрудник одного из московских аэропортов украл люксовые часы, забытые пассажиркой. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по ЦФО.

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Недавно в дежурную часть аэропорта Домодедово поступил звонок из Владикавказа. Местная жительница объяснила, что забыла свои брендовые часы в зоне вылета возле гейта «С9», когда торопилась на обратный рейс.

Пакет, в котором находился дорогой аксессуар, некоторое время пролежал на полу, но в итоге его заметил 62-летний сотрудник авиагавани. Сначала он отнес пакет в служебное помещение, а после смены увез домой.

Подозреваемого быстро вычислили и задержали на следующий день на рабочем месте. Похищенные часы обнаружили у вора дома. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его отпустили под подписку о невыезде.