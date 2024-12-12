Жители российского региона напали на мигрантов из-за фейков в соцсетях

В Кызыле мигранты подверглись групповым нападениям из-за распространившихся в соцсетях фейковых сообщений о том, что девушка заразилась ВИЧ-инфекцией из-за мигранта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передает РИА Новости.

Отмечается, что в результате пострадали несколько человек, работающих на торговой базе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Правоохранители задержали троих фигурантов, в отношении них решается вопрос об аресте.

В правительстве рассказали, что причиной гнева местных жителей стали «провокационные вбросы» о нападении мигранта на девушку, в результате чего та якобы была инфицирована ВИЧ. Там также призвали жителей не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в противоправных действиях.

Ранее в Татарстане мигранты устроили массовую драку в спальном районе — ее также удалось снять на видео одному из жильцов.