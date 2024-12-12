В Новосибирске произошел сильный пожар на улице Тюменской. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что пожар охватил складские помещения. При этом площадь возгорания составляет 5000 квадратных метров — дым и зарево от пожара заметны с разных концов Новосибирска.

Как уточняет источник, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. В данный момент на месте происшествия работают 69 пожарных и 20 единиц техники МЧС России. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее пожар вспыхнул на российском судоремонтном заводе.