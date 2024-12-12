Родителям напавшего с ножом на одноклассников школьника грозит депортация

Родителям школьника, который напал с ножом на своих одноклассников в учебном заведении Краснодара, грозит депортация в Армению за миграционное нарушение. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел вечером 6 декабря в филиале школы №94. Между школьниками произошел конфликт, в результате которого один из них достал нож и напал на своих одноклассников. Четырех участников инцидента госпитализировали, их уже выписали из больницы.

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По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и хулиганстве. Суд избрал напавшему на одноклассников школьнику меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему нельзя посещать школу и пользоваться интернетом.

«В отношение его родителей рассматривается часть 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации)», — рассказал собеседник РИА Новости, отметив, что они приехали в Краснодар из Армении.

Им грозит штраф до пяти тысяч рублей с административным выдворением за переделы РФ.