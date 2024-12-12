Суд арестовал экс-губернатора Рязанской области

Басманный суд Москвы арестовал экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова за крупную взятку.

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«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Любимова Николая Викторовича», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Его арестовали на два месяца в соответствии с ч. 6 ст. 290 УК России.

В августе губернатор Тюменской области Александр Моор объяснил, почему не уволил арестованного заместителя Вахрина.

В июне суд в Москве арестовал Вахрина за получение взятки в особо крупном размере, а также заключил под стражу Гоцыка, которого обвиняют в даче взятки.