В России суд продлил арест покушавшимся на депутата Госдумы в Самаре

В Самаре суд продлил до 17 января арест покушавшимся на депутата Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Самарский суд продлил арест двум уроженцам Таджикистана и Узбекистана, которые обвиняются в покушении на депутата Михаила Матвеева. Под следствием находятся 19-летние уроженцы Узбекистана и Таджикистана, а также их 16-летний знакомый, житель Самары. В суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия,18 июля двое обвиняемых находились на улице в Промышленном районе, где вели себя вызывающе и грубо нарушали порядок. Матвеев и его водитель пытались остановить их, однако хулиганы напали на них, причинив обоим телесные повреждения.

Всем троим предъявили обвинение по статье о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что по делу о покушении на депутата в Самаре арестовали еще двоих фигурантов.