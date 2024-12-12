В Олимпийский стадион в Китае врезался беспилотник

В Олимпийский стадион Цзиньчжоу в Китае, где играют команды местной Суперглиги «Далянь Шидэ», врезался беспилотник, есть пострадавший. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, инцидент произошел по время испытаний беспилотника. В какой-то момент дрон не справился с управлением и врезался в здание, после чего загорелся. На кадрах с места событий можно увидеть огонь и столб черного дыма.

Очевидцы событий рассказали, что обломки БПЛА были разбросаны по земле, а на фрагментах его крыла были слова «чрезвычайная ситуация». Известно, что в результате произошедшего пострадал один человек. О его состоянии ничего неизвестно.