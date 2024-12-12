СМИ сообщили об убийстве создателя крылатых ракет Х-69

Телеканал «Царьград» сообщает о вероятном убийстве генерального конструктора КБ «Марс» Михаила Шатского, который разрабатывал БПЛА и модернизировал крылатые ракеты Х-59 до уровня Х-69. По информации источника, к смерти могут быть причастны мигранты. Официальных данных о случившемся не поступало.

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Инцидент, по информации канала, произошел в подмосковных Котельниках. «Царьград» сообщает, что изначально информация об убийстве поступила от украинского управления разведки. Также источник сообщает, что 10 декабря в указанном районе действительно обнаружили тело мужчины, но ни личность, ни причина смерти не уточняются. Шатского, как пишет канал, ссылаясь на украинские источники, якобы застрелили.

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В середине октября стало известно о смерти замначальника одной из воинских частей, который был убит в деревне Меленки в Подмосковье. Предположительно, он был участником боевых действий на Украине и только вернулся с фронта. Telegram-канал Mash писал, что неизвестный несколько раз выстрелил в окно двери автомобиля жертвы. Telegram-канал «Рыбарь» считает, что убитым мог быть полковник Центра подготовки специалистов Сил специальных операций ВС России.