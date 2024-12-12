Труп «лучшего продавца лапши» в России нашли возле гостиницы в Екатеринбурге

Труп двукратного лучшего продавца «Доширака» в России нашли в Екатеринбурге на съезде компании.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Уточняется, что тело 45-летнего мужчины нашли во внутреннем дворе гостиницы «Московская горка» в среду, 11 декабря. Причиной смерти назвали несчастный случай, однако вдова и коллеги чемпиона уверены, что его убили.

По их мнению, погибшего до смерти избили другие сотрудники «Доширака» из зависти.

Обстоятельства смерти мужчины до сих пор выясняются. «Доширак» пообещал вдове покрыть расходы на похороны и транспортировку тела в Улан-Удэ, но только после завершения проверки.

Ранее в Челябинской области рецидивист убил знакомого и украл инвалидную коляску.