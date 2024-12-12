Взрыв дронов ВСУ произошел на нефтепроводе «Дружба»

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ при помощи БПЛА атаковали одну из насосных станций на перевалочном пункте нефтепровода «Дружба» в Брянской области. По данным канала, два дрона взорвались около пожарных резервуаров с водой, еще один — рядом с насосной станцией. В результате, как пишет Mash, произошло возгорание топлива, пожар оперативно потушили. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Канал не сообщает точную дату прилета, однако, по данным Минобороны РФ, в ночь на 11 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили над регионом 14 дронов ВСУ. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате атаки дрона в Брянске произошло возгорание производственного объекта, однако никаких подробностей не привел.

Тем временем стало известно, что дежурными средствами ПВОв ночь на 12 декабря над территорией России было уничтожено 16 украинских БПЛА самолетного типа. Всего Вооруженные силы Украины атаковали четыре российских региона. Больше всего дронов выведено из строя над территорией Республики Крым — восемь аппаратов. Еще четыре БПЛА сбито над Курской областью, три — над Республикой Северная Осетия — Алания и один — над Чечней.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что четыре бойца специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР в Грозном получили ранения при атаке беспилотника ВСУ. По его словам, серьезных травм удалось избежать.