Толпа школьниц жестоко избила сверстницу в туалете школы

Семь учениц избили девочку в туалете школы №2 в подмосковных Котельниках. Как сообщает Telegram-канал Shot, у 14-летней школьницы диагностирована черепно-мозговая травма.

По информации канала, инцидент произошел в понедельник, 9 декабря. Школьницы 14 и 15 лет закрыли сверстницу в женском туалете, где стали издеваться над ней. Сперва они оскорбляли ее словами, а после жестко избили. Унижения они засняли на телефон — видео в результате оказалось в Сети.

По словам родных пострадавшей, сейчас подросток находится в Детском клиническом центре имени Рошаля. Никто из педагогов с родителями не связывался, а медицинскую помощь потерпевшей не оказывали.

Другие ученики рассказали, что семь школьниц, устроившие расправу, регулярно хулиганят. Предводительница «банды» состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. На ситуацию обратила внимание и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, однако хулиганки такой «славе» лишь обрадовались.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Школьницам грозит до 7 лет лишения свободы.