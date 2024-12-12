У бывших сотрудников управделами президента изъяли 14 квартир и сотни миллионов рублей

Санкт-Петербургский городской суд признал законной конфискацию 1,3 миллиарда рублей, 14 квартир и 118 нежилых помещений в элитных корпусах на Староволынской улице у экс-сотрудников Управления делами президента России (УДП) и связанных с ними предпринимателей по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Иск был подан в конце 2023 года замгенпрокурора России Игорем Ткачевым. В списке ответчиков числились 16 физлиц, включая 75-летнего экс-заместителя главы УДП Ивана Малюшина и бывшего первого заместителя УДП Сергея Ковалева, а также пять юрлиц. Управление фигурировало в иске как третье лицо.

Поводом для таких мер стали найденные «нарушения в действиях должностных лиц УДП», приведшие к общему ущербу за счет выведенной из государственной доли недвижимости в размере 1,3 миллиарда рублей. Бывшие чиновники и инвесторы, участвовавшие в схеме, должны выплатить их солидарно.

Ранее сообщалось, что Иван Малюшин, по версии следствия, незаконно передал в аренду участок УДП площадью 2,5 тысячи квадратных метров в Стремянном переулке американской компании. Его действия нанесли бюджету ущерб в 100 миллионов рублей.