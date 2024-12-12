Появились подробности о состоянии избитой под Москвой школьницы

Девочку, избитую сверстницами в подмосковных Котельниках, выпишут из больницы к выходным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, навестивший пострадавшую.

Он уточнил, что у школьницы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кроме того, она получила ушибы. Сейчас девочка находится в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля.

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Губернатор добавил, что после драки было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Некоторых зачинщиц переведут на домашнее обучение, остальных — в другие школы. По словам Воробьева, девочки, начавшие конфликт, раскаялись и извинились перед пострадавшей.

О происшествии стало известно ранее. Сообщалось, что семь школьниц избили сверстницу в туалете до потери сознания, при этом их действия сняли на видео. Когда ролик попал в соцсети, руководство школы пыталось его удалить и замять ситуацию.