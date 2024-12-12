Военнослужащие устроили кровавую резню в российском городе

В центре Санкт-Петербурга минувшей ночью двое мужчин устроили кровавую резню. Инцидент произошел в хостеле на Владимирском проспекте.

31-летний мужчина поругался с двумя военнослужащими: 42-летним жителем Свердловской области и 24-летним жителем Иркутской области. В ходе конфликта один из них ударил его в живот. Пострадавшего увезли в больницу с колото-резаным ранением и алкогольной интоксикацией в состоянии средней тяжести, пишет 78.ru.

Военнослужащих забрали в полицию. 24-летнего мужчину опросили в качестве свидетеля и затем отпустили. Второго задержанного поместили в изолятор.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Краснодаре восьмиклассник устроил резню в школе. От его действий пострадали три подростка: 13, 14 и 15 лет. По словам очевидцев, одного из них он ранил в грудь, живот и бедро, а второго в ногу. У третьего школьника сломан нос и выбит зуб.