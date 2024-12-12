Молодая россиянка умерла во время операции в Махачкале

Молодая девушка скончалась во время операции по коррекции носовой перегородки в одной из частных клиник в Махачкале. 23-летней россиянке делали септопластику под общим наркозом, пишет телеграм-канал Mash.

В публикаций говорится, что девушка записалась к лору-хирургу и ей назначили операцию. Спустя несколько минут после введения анестезии у пациентки резко упали пульс и давление. Врач и ассистент вызвали в клинику скорую помощь, а также начали реанимировать девушку. Приехавшим врачам не удалось спасти пациентку и спустя полтора часа они констатировали смерть.

Отец погибшей девушки написал заявление в полицию на врачей, он сам является хирургом с 30-летним стажем. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает Life.ru.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после смерти пациентки одной из клиник пластической хирургии и косметологии в Санкт-Петербурге.