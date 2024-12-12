Раскрыты подробности дела экс-военкома Москвы Тригилева

Более 10 человек фигурируют в уголовном деле против бывшего военкома Преображенского района Москвы Сергея Тригилева.

Ранее его арестовали по обвинению в получении взятки.

«Согласно материалам уголовного дела, в нем более десяти обвиняемых. Им назначены разные меры пресечения, в том числе подписка о невыезде», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства не уточнил личности других фигурантов дела, однако добавил, что они также обвиняются в получении и посредничестве во взятках. Сейчас расследование дела против Тригилева приостановлено, так как мужчина отправился в зону боевых действий.

До этого следователи выяснили, что с ноября 2022 года по июнь 2023-го военком, а также другие лица, в том числе врач-терапевт, получили от трёх человек взятку за то, чтобы были установлены и подтверждены заболевания, которые освобождают человека от прохождения срочной военной службы в рядах ВС РФ.

Ранее сообщалось, что у Тригилева нашли дорогую недвижимость в столице.