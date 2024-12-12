В Иркутской области суд вынес приговор виновнице столкновения самокатов

Суд огласил вердикт по уголовному делу жительницы Ангарска Иркутской области, которая, катаясь на самокате, наехала на ребенка; его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Инцидент произошел осенью прошлого года в одном из дворов Ангарска. 21-летняя студентка на электросамокате родственника на высокой скорости нарушила правила дорожного движения и сбила 10-летнего мальчика, ехавшего по тротуару на детском самокате, рассказали в областном главке МВД.

Травмы, полученные ребенком, эксперты охарактеризовали как опасные для жизни. Пострадавшего доставили в больницу. Против девушки возбудили уголовное дело.

Суд признал фигурантку виновной в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Девушке назначено наказание в виде года ограничения свободы. С гражданки взыскано 250 тысяч рублей в качестве компенсации для пострадавшего ребенка, уточнили в прокуратуре.