В Находке уволили воспитательницу, оставившую на улице трехлетнюю девочку

В городе Находке Приморского края уволили воспитательницу детского сада N42, которая забыла на улице девочку в возрасте трех лет. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

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"Воспитательница , которая оставила на улице после прогулки воспитанницу учреждения, уволена", — говорится в сообщении.

Заведующей детским садом объявили выговор. В администрации уточнили, что девочку осмотрел медицинский работник Находкинской городской больницы. Накануне сообщалось, что инцидент произошел 11 декабря и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как трое взрослых, предположительно воспитатели и нянечки, заводят детей в помещение после дневной прогулки.

Через некоторое время в кадре появляется еще одна женщина, которая ведет за руку трехлетнюю девочку в розовом комбинезоне. В региональной прокуратуре уточнили, что ребенок находился на улице без присмотра порядка 25 минут. Ведомство проводит проверку педагогов на предмет ненадлежащего ухода и присмотра за малолетней воспитанницей.