Блиновская обжаловала в ВС РФ отказ снизить ей налоги и штраф

Блогер и автор «марафонов желаний» Елена Блиновская подала в Верховный суд России кассационную жалобу на отказ в удовлетворении ее иска к инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) о снижении налогов, пени и штрафа, общая сумма которых превысила 1,2 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС, ознакомившийся с судебными документами.

В материалах указано, что «королева марафонов» просит ВС РФ отправить дело по налоговому спору на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. Она настаивает на «верном расчете» недоимки по НДС, НДФЛ и применении смягчающих вину обстоятельств при назначении штрафа за нарушение налогового законодательства.

Организатора «марафонов желаний» задержали в апреле 2023 года. Блиновскую обвиняют в многомиллионном мошенничестве с целью неуплаты налогов. В апреле Арбитражный суд Москвы отказал блогеру в удовлетворении иска о признании незаконным решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, в котором она просила о снижении налогов, пени и штрафа. Апелляционная и кассационная инстанция утвердили это решение.