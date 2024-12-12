Что известно о ДТП с автобусом и иномаркой в центре Москвы

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате ДТП с автобусом в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Подробности ЧП

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW врезался в автобус, который стоял на остановке.После этого автомобиль загорелся.

Пострадавшие и погибшие

Водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. Три пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести.

Реакция правоохранителей

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего. В районе аварии ограничено движение транспорта.