Что известно о ДТП с автобусом и иномаркой в центре Москвы

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате ДТП с автобусом в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Что известно о ДТП с автобусом и иномаркой в центре Москвы
© ТАСС

ТАСС собрал основное о происшествии.

Подробности ЧП

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW врезался в автобус, который стоял на остановке.После этого автомобиль загорелся.

Пострадавшие и погибшие

 Водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. Три пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести.

Реакция правоохранителей

 Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего. В районе аварии ограничено движение транспорта.

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