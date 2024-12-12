В Сочи произошел пожар в кафе на берегу Черного моря

В Сочи на пляже "Лазурь" загорелось кафе. Об этом сообщается в Telegram-канале "ЧП Сочи".

"Пламя охватило все здание. Огненное зарево осветило всю округу", — говорится в сообщении, опубликованном в среду в 23:00 по московскому времени.

Огонь также перекинулся на ближайшую ель. По данным МЧС, для тушения возгорания на улице Просвещения направили 19 специалистов ведомства и пять единиц техники. По предварительной информации, горела кровля на площади 200 квадратных метров.