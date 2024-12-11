Чиновнице из Белгорода грозит тюрьма за подготовку теракта

Гособвинение запросило 21 год колонии бывшей чиновнице из Белгорода Виктории Шинкарук* по делу о содействии террористической деятельности. Об этом сообщает газета «Известия».

Ее сообщнику Александру Холодкову* прокурор запросила 22 года колонии строгого режима. Его и Шинкарук обвиняют в пособничестве террористической деятельности в интересах их украинских кураторов. Обвиняемые передавали денежные средства на сумму порядка полумиллиона рублей для подготовки теракта на железной дороге в Белгородской области.

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Также чиновницу хотят оштрафовать на три миллиона рублей, а ее сообщника на 4,5 миллиона рублей. Шинкарук и Холодков свою вину не признают, заявляя, что их использовали «втемную».

*внесены в перечень террористов и экстремистов