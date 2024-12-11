Мощный пожар в российской исправительной колонии попал на видео

В одной из исправительных колоний в Башкирии произошел пожар, очевидцы сняли его на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале Mash Batash.

ЧП случилось в городе Салават. Проезжающие по трассе Уфа-Оренбург запечатлели густой черный дым, который поднимается над загоревшейся колонией.

Информации о причинах возгорания, площади пожара, а также о пострадавших на данный момент нет.

В начале декабря на территории исправительной колонии № 2 (ИК-2) в Рыбинске Ярославской области произошел пожар. Возгорание началось с крыши здания, его площадь достигла 1000 квадратных метров.