Младенец пострадал при родах из-за запрещенного метода врачей в Крыму

Врачей роддома №2 Симферополя обвиняют в том, что они искалечили ребенка во время родов. Как сообщает Telegram-канал Shot, Владимир и Дарья утверждают, что медики использовали запрещенный метод — давили на живот матери.

Семья долго готовилась к рождению второго ребенка — пара серьезно подошла к беременности, поскольку первые роды для Дарьи прошли тяжело. Женщина постоянно наблюдалась у врача, который говорил, что во время родов ей сделают кесарево сечение.

В роддоме женщина ждала операции, однако медики постоянно ее переносили. Позднее доктор заявил, что Дарья будет рожать сама — решение было принято консилиумом, поскольку вес плода не превышал 3,7 кг. По словам адвоката семьи Николая Чернышука, на родах присутствовал и супруг женщины. Он заметил, что врачи в какой-то момент сильно замешкались. Чуть позднее они взяли полотенца и локтями начали выдавливать малыша, что запрещено правилами.

В результате малыш родился без сознания, а его вес составил 4 080 граммов. У него оказались переломаны два ребра, сильно повреждены кости и мозг. Сейчас он находится в паллиативном отделении, за его жизнь продолжают бороться.

Врачи утверждают, что инцидент произошел из-за того, что плод застрял в плечах. По словам супругов, доктора в беседе с ними сослались на невезение, тогда как родители уверены, что в произошедшем есть вина медиков. Теперь юристы готовят документы и намерены подать в суд. Росздравнадзор проведет проверку оказания медицинской помощи.