Суд обязал Лерчек выплатить деньги покупательнице ее курса

Савеловский районный суд Москвы частично удовлетворил требования покупательницы курса Ани Багдасарян к блогерше Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек.

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Об этом в среду, 11 декабря, сообщил журналист из зала суда.

— Суд постановил взыскать в пользу Багдасарян неустойку в размере 100 тысяч рублей и 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также Чекалина обязана выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей, — передает сообщение корреспондента из зала суда газета «Известия».

Багдасарян купила курс у Лерчек за два миллиона рублей. По ее словам, от обучения она не получила пользы. Вместо предоставления полезной информации блогер проводила «праздные беседы во время совместного чаепития», утверждала Багдасарян.

В октябре этого года в отношении блогеров Валерии Чекалиной и ее бывшего супруга Артема возбудили новое уголовное дело. В 2023 году против звезд уже возбуждали уголовное дело. В чем обвиняют звездную пару на этот раз, что им грозит и подробности по старым делам блогеров — в материале «Вечерней Москвы».