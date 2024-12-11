Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска

Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Киренск - Иркутск, совершил аварийную посадку в аэропорту прибытия.

Пострадавших нет, говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня, 11 декабря 2024 года, около 17:30 (12:30 мск) воздушное судно Ан-24РВ авиакомпании "Ангара", следовавшее по маршруту Киренск - Иркутск, совершило аварийную посадку в аэропорту г. Иркутска по причине технической неисправности", - говорится в сообщении.

При посадке никто не пострадал. Самолет самостоятельно вырулил на стоянку. Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой проводится проверка.