В Нижнем Новгороде жители массово отравились угарным газом

В Нижегородской области 9 декабря произошли две трагедии, связанные с отравлением угарным газом. В результате этих происшествий погибли три человека, еще двое получили отравление.

© Вечерняя Москва

Известно, что отравились 17-летний юноша и 12-летняя девочка. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Дети получили амбулаторную помощь.

Вторая трагедия произошла в поселке Решетиха Володарского района, в этом случае от угарного газа погибли трое: 37-летняя женщина, 33-летний мужчина и 14-летняя девочка. Причины этого происшествия устанавливаются. Оба случая трагически иллюстрируют опасность неправильного использования газового оборудования и необходимость строгого соблюдения правил безопасности для предотвращения подобных смертельных инцидентов.

Как сообщили NewsNN, следствие будет выяснять обстоятельства обоих случаев отравления, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Прокуратура будет контролировать ход расследования.

Для того, чтобы обезопасить свой дом от воров, пожаров, утечки газа и затопления, можно сделать его умным с помощью установки различных датчиков. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный сотрудник Центра компетенций НТИ «Сенсорика» на базе МИЭТ Султансаид Муратчаев.