В Москве арестованы сотрудники кол-центров за хищения у граждан Сербии

Девять сотрудников выявленных в Москве кол-центров арестованы за хищения у граждан Сербии порядка 30 млн рублей. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Москве пресекли деятельность организованной преступной группы, контролировавшей работу трех офисов кол-центров, структурно входящих в международную сеть мошенников, подконтрольных находящемуся в розыске главарю ОПГ "Химпром" Егору Буркину".

"Задержаны и заключены под стражу девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Республики Сербия. Потерпевшим был причинен общий ущерб на сумму порядка 30 млн рублей. Установлена личность одного из организаторов криминального бизнеса, он объявлен в международный розыск", - сказала Волк.

По ее словам, в кол-центрах были оборудованы порядка 500 рабочих мест.

"О размахе противоправной деятельности говорит тот факт, что организация имела собственное кадровое агентство для подбора и обучения персонала. В структуре также была служба безопасности, которая обеспечивала физическую охрану помещений и сотрудников, а также вела наружное и внутреннее наблюдение", - сообщила Волк.

Она отметила, что на момент прибытия полицейских в офисах работали свыше 300 человек, среди которых граждане более чем 10 иностранных государств.