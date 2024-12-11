Глава Таганрога раскрыла последствия ракетной атаки ВСУ

Котельная на улице Циолковского в Таганроге получила повреждения в ходе украинской ракетной атаки. Об этом заявила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

По ее словам, сейчас теплоснабжение отсутствует в 27 многоквартирных домах. Специалисты собираются восстановить поврежденную котельную к 12:00.

Камбулова призвала таганрожцев не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию. Также она убедительно просит не выкладывать в сеть какие-либо кадры, которыми может воспользоваться противник.

«Город функционирует в обычном режиме. Жизнь продолжается несмотря ни на что. Вместе мы обязательно со всем справимся!» — заявила глава Таганрога.

Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что минувшей ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Он рассказывал, что повреждения получило промышленное предприятие, сгорели 14 автомобилей. По предварительной информации, никто не пострадал.