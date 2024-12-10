На Украине арестовали самолеты связанной с Коломойским компании

Бюро экономической безопасности Украины в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестовало семь самолетов, которые принадлежат компании, связанной с бизнесменами Игорем Коломойским (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) и Геннадием Боголюбовым. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко.

"Детективы Бюро экономической безопасности Украины в рамках производства об уклонении от уплаты налогов арестовали семь самолетов, связанных с бывшими олигархами Коломойским и Боголюбовым. Речь идет о трех Boeing 737-800, одном Boeing 737-900 и трех самолетах Embraer 190 ориентировочной стоимостью $40 млн, принадлежащих кипрской компании Brazaline LTD", - написал он в Telegram-канале.

По информации Лещенко, дело касается авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которую также связывают с Коломойским. В ее отношении продолжается следствие по статье 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Хозяйственный суд Киева 1 ноября прошлого года зарегистрировал иск Укрэксимбанка о признании данной авиакомпании банкротом. Согласно данным аналитической платформы "Опендатабот", общие долги МАУ по итогам 2022 года составили 20,5 млрд гривен (свыше $565,2 млн по действовавшему на тот момент курсу). Как сообщала украинская версия журнала Forbes, уже тогда шла распродажа имущества авиакомпании. В частности, покупатели приобрели логотип перевозчика за $3 тыс., а также львиные доли в двух ценных активах. Издание со ссылкой на нескольких собеседников, работавших топ-менеджерами в авиаперевозчике, информировало, что имущество МАУ распродавали по ценам ниже рыночных.

Коломойский в настоящий момент находится под стражей на Украине. Его задержали 2 сентября 2023 года и предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Затем против него выдвинули новое обвинение - в завладении средствами Приватбанка. 7 мая 2024 года в отношении бизнесмена было заведено уголовное дело по обвинению в организации заказного убийства адвоката Сергея Карпенко, который работал на миллиардера Виктора Пинчука, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы. Планы убийства адвоката не были доведены до конца.