Упавшее дерево насмерть придавило двух туристов на Бали

Рухнувшее дерево насмерть придавило двух человек на курортном острове Бали. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

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По его данным, трагедия произошла в популярном заповеднике «Лес обезьян» в городе Убед. Среди погибших оказались две женщины. Еще одного туриста в критическом состоянии доставили в больницу, где врачи борются за его жизнь.

При этом возможной причиной падения ствола стал сильный ветер, который обрушился на остров после сильных дождей, говорится в публикации.

В конце августа рухнувшее дерево переломило шею мужчине в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге. Ствол упал неподалеку от торговых ларьков и уличных кафе.

В начале июля во время штормового ветра в Санкт-Петербурге два дерева насмерть придавили женщину и ребенка. Ураган забрал жизни женщины и ребенка. Тогда же из-за сильного ветра в городе башенный кран упал на строительной площадке.

В конце июня дерево упало на автомобиль на севере Москвы, в районе Аэропорт. В машине оказался заблокирован человек.