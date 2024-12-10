Студент-криминалист зарезал женщину, чтобы понять ощущения от убийства

В Лондоне 20-летнего студента-криминалиста Насема Саади подозревают в убийстве 34-летней женщины. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно данным прокуратуры, юноша был настолько сильно увлечен своей профессией, что даже его преподаватели стали подозревать неладное. В мае этого года он переехал в город Борнмут в графстве Дорсет, где снял номер в отеле. 21 мая на одном из местных пляжей Саади напал на 34-летнюю Эми Грэй и 38-летнюю Линн Майлз.

Грэй скончалась на месте от большого количества ран, а Майлз выжила, несмотря на получение 20 травм. Саади через интернет купил нож, а также изучал, какие пляжи наиболее безлюдные в этом округе. Он отрицает свою вину, но по версии обвинения, студент пытался понять на своем опыте, как происходит убийство, работают ли методы сокрытия преступлений из учебников криминологии и фильмов, пишет издание.

3 декабря СМИ сообщали о том, что 17-летняя американка убила своего сына, вырезав ему сердце. Она родила его в собственной кровати, а после убийства пыталась закопать на заднем дворе.