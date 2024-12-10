В Ульяновске задержан глава пивоваренной компании

В Ульяновске задержали генерального директора пивоваренной компании по делу об уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Самарской области.

По версии следствия, с 2017 по 2022 год он уклонился от уплаты налогов на сумму более 3 млрд рублей.

Ранее суд в Москве приговорил к 19 годам колонии общего режима экс-председателя совета директоров лишённого лицензии Банка корпоративного финансирования (БКФ), основателя компании «Русский продукт» Ольгу Миримскую.