Часть Ярославля осталась без электричества

Часть Заволжского района Ярославля вечером 10 декабря оказалась без света. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго».

По словам местных жителей, свет отсутствует в домах на проспекте Авиаторов и Машиностроителей, улицах Серго Орджоникидзе, Школьной, Космонавтов, Папанина и Мирной, а также в поселке Красный Бор.

«Произошло повреждение двух кабельных линий 10 кВ. Причины повреждения уточняются. В 17:27 часть улиц уже запитаны. Подача электроэнергии по оставшимся потребителям будет восстановлена ориентировочно в 19:00», — сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго».

Отмечается, что на месте работают четыре бригады специалистов. Из-за отключений также выключены светофоры, на дорогах собираются пробки. Функции регулировщиков выполняют неравнодушные водители, передает 76.ru.