Строители сожгли автомобиль Haval своего начальника на Базовской улице в Москве. Причина была в том, что им якобы систематически не платили зарплату.

Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Строители сожгли машину босса на Базовской улице в Москве. Он — не платил деньги, они — облили его Haval горючей жидкостью и бросили горящую тряпку, — передает слова собеседника Telegram-канал Mash.

По словам источника, автомобиль начальника сжег бригадир. Ущерб составил примерно 1,7 миллиона рублей. Подозреваемый задержан, добавил собеседник.

Ранее 13-летний мальчик из Котельникова разжигал огонь с помощью спичек и картонной коробки рядом с домом на улице Воровской. Однако его игра закончилась плачевно: картонка загорелась, и пламя быстро перекинулось на находящийся рядом дом.