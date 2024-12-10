Суд оставил в силе приговор россиянину, убившему 31 пенсионерку

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения жителю Казани Радику Тагирову, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Мужчина убил 31 пенсионерку.

В остальном приговор Верховного суда Республики Татарстан <...> в отношении Тагирова Радика Тагировича оставить без изменений. Апелляционные жалобы — без удовлетворения, — сказал судья Валерий Кузнецов.

Ранее Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы 42-летнего Тагирова. Он также известен в СМИ как поволжский маньяк, которого обвинили в убийствах более 30 пенсионерок. Следствию удалось доказать, что преступления были совершены в нескольких городах России и каждый раз жертвами Тагирова становились пожилые женщины.

19 марта Радик Тагиров выступил с последним словом, в котором заявил, что не имеет отношения к преступлениям, а признательные показания давал под давлением. Подсудимый также подчеркнул, что, по версии следствия, убийства совершались с целью ограбления, но он не нуждался в деньгах.

Психиатр Василий Шуров рассказал, что маньяками часто становятся люди, которые росли с холодными и жестокими матерями. По его словам, распознать потенциального преступника можно по признакам так называемой триады Макдональда, к которым относятся пиромания, энурез и насилие над животными.