В российском регионе упавший квадрокоптер вызвал переполох
Упавший квадрокоптер напугал жителей Красногвардейского района Петербурга, сообщает 78.ru. Отмечается, что это был любительский дрон, оборудованный видеокамерами.
Как сообщило издание, лежащий на земле квадрокоптер обнаружил владелец гаража в кооперативе на улице Передовиков. Мужчина вызвал полицию, территорию оцепили.
Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа застрял на проводах в районе улицы Мирошниченко в городе Азове Ростовской области. Он также опубликовал кадры произошедшего, снятые перепуганными местными жителями.
Согласно публикации, дрон висел на проводах с ночи. Очевидцы утверждают, что в районе улицы Мирошниченко также пропало электричество. Вскоре на место происшествия прибыла полиция. Сотрудники правопорядка попросили людей эвакуироваться.
До этого сотрудники московской полиции задержали подозреваемых в запуске дрона рядом с режимными объектами. По его данным, правоохранители у задержанных изъяли телефоны и сам летательный аппарат.
В некоторых регионах запрет на беспилотники действует с 2022 года, в том числе в Нижегородской области, где в конце мая полиция начала искать авторов ролика, на котором трактористы из Арзамаса распахали на поле огромную надпись «Я русский». Агрономы попали в поле зрения МВД из-за того, что видео было снято на квадрокоптер.