В Краснодаре произошел крупный пожар на складе

В Краснодаре на территории одного из складов произошел крупный пожар.

Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В поселке Индустриальный на 500 квадратах горит хранилище с пластиковыми изделиями. На месте работают 69 специалистов и 19 единиц техники», — говорится в сообщении.

Утром 10 декабря на Коптевском рынке в Москве загорелись павильоны. На месте работали пожарные расчеты. По данным МЧС, возгорание локализовано. Площадь огня составила 400 квадратных метров.

Прокуратура Москвы уточнила, что причины ЧП будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход проверки, организованной в связи с произошедшим, контролируют сотрудники надзорного ведомства.

9 декабря пожар произошел в угольной шахте «Алардинская», расположенной в Калтанском городском округе в Кузбассе. Из нее эвакуировали 120 человек, двоих из которых передали врачам.