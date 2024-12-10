В Нижнем Тагиле у главного борца с коррупцией конфисковали квартиры и Lexus

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что суд взыскал с бывшего борца с коррупцией из Нижнего Тагила автомобиль Lexus RX 300, а также две квартиры. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что бывший полицейский не смог объяснить в суде, на какие деньги был приобретен премиальный автомобиль, квартира на Урале, а также еще одна квартира стоимостью 9,5 миллионов рублей за рубежом. При этом ранее фигурант работал начальником отделения по выявлению преступлений на потребительском рынке, в сферах интеллектуальной собственности, оборота подакцизных товаров и агропромышленном комплексе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции нижнетагильского УМВД.

«Суд удовлетворил исковые требования прокурора, обратив автомобиль и квартиру в Нижнем Тагиле в доход государства, а также взыскав с бывшего полицейского в доход Российской Федерации эквивалент стоимости квартиры, расположенной на территории иностранного государства, в размере свыше 9,5 миллионов рублей», — сказано в сообщении пресс-службы.

В прокуратуре также уточнили, что квартиры и автомобиль мужчина оформил на свою знакомую. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки, производстве или сбыте товаров без маркировки, незаконном предпринимательстве, а также отмывании денежных средств в особо крупном размере.

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