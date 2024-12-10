На Алтае сбежавший из колонии ранил сотрудника ФСИН при задержании

Заключенный, сбежавший в октябре из исправительного учреждения, тяжело ранил сотрудника ФСИН при задержании в Барнауле, возбуждено дело.

Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

"По предварительным данным следствия, 10 декабря 2024 года в городе Барнауле сотрудниками правоохранительных органов проводились оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения сбежавшего в октябре текущего года заключенного исправительного учреждения. При задержании злоумышленник открыл стрельбу из огнестрельного оружия, ранив в голову сотрудника управления Федеральной службы исполнения и наказания по Алтайскому краю. В тяжелом состоянии потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подозреваемый задержан, следователями СК проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений.