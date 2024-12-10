Двигатель самолета Superjet 100 загорелся перед рейсом в Санкт-Петербурге

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково произошел инцидент с самолетом Superjet 100 авиакомпании «Россия». Как сообщил во вторник, 10 декабря, Telegram-канал «Авиаторщина», при запуске двигателя перед рейсом в Нижний Новгород возникло возгорание топлива.

После того как пассажиры заняли свои места и двери самолета были закрыты, экипаж начал процедуру включения двигателей. В процессе запуска одного из них произошел выброс пламени, связанный с воспламенением авиационного керосина. Из-за этого запуск двигателя пришлось остановить.

Согласно информации Telegram-канала, самолет был снят с рейса, а пассажиров вернули в терминал аэропорта. Позднее их отправили в Нижний Новгород на другом, резервном судне.Такие инциденты с Superjet 100 — не первый случай. Причиной многочисленных инцидентов с самолетами SSJ-100, по мнению представителей госкорпорации «Ростех», могут являться человеческие или внешние факторы. Летевший в Сочи самолет Sukhoi Superjet 100 перевозчика «Азимут» 1 декабря экстренно приземлился в Минеральных Водах Ставропольского края.