Раскрыты подробности о состоянии девушки, пострадавшей из-за падения утеплителя

Стали известны подробности о случае с подростком, на которого упал утеплитель с крыши.

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10 декабря рабочие уронили рулон утеплителя с крыши на 15-летнюю девочку во Владивостоке. Рабочие проводили капитальный ремонт жилого дома и поднимали утеплитель на крышу. В это время девочка-подросток вошла в отгороженную лентой зону, и рулон упал прямо на нее.

Близкий родственник девушки поделился подробностями о состоянии здоровья пострадавшей. По словам ее брата, инцидент закончился для ребенка переломом обеих ног. Также он уточнил, что один из переломов со смещением.

— Позвоночник — сейчас точно не могут сказать врачи, вроде трещина, пока неясно, — цитирует его слова телеканал «360».

Помимо этого утверждается, что девушка прошла на территорию, которая была огорожена сигнальной лентой. Однако брат пострадавшей сообщает, что она проходила рядом.

До этого рабочий погиб во время обрушений металлических конструкций горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске. Металлические конструкции вместе с рабочим упали примерно с высоты 50 метров. Врачи пытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно.