17-летняя девушка скончалась после купания в бассейне в Москве

Сердце 17-летней школьницы, ученицы 11-класса якобы остановилось после посещения бассейна на юге Москвы. По неподтвержденной информации, подросток почувствовал себя плохо во время плавания, однако после стало все хорошо.

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Спустя время ей опять поплохело, девушку госпитализировали и она скончалась в больнице, рассказал во вторник, 10 декабря, источник, знакомый с ситуацией.

— Девочка вернулась домой, отдохнула и затем поехала гулять. Однако в автобусе ей снова стало плохо, — передает слова собеседника РЕН ТВ.

По неподтвержденным данным, после второго случая с ухудшением самочувствия прохожие вызвали скорую. Врачи якобы госпитализировали школьницу, но она скончалась в больнице. Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют причину смерти, добавил собеседник.

Ранее в московском ресторане национальной сербской кухни якобы скончался 17-летний подросток от удушья. По неподтвержденным данным, парень заказал ассорти из креветок, после чего у него случился отек гортани. Пострадавший умер на месте до приезда бригады скорой помощи. Хронических аллергий у подростка не наблюдалось.