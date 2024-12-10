РЕН ТВ: 17-летняя девушка скончалась после купания в бассейне в Москве
Сердце 17-летней школьницы, ученицы 11-класса якобы остановилось после посещения бассейна на юге Москвы. По неподтвержденной информации, подросток почувствовал себя плохо во время плавания, однако после стало все хорошо.
Спустя время ей опять поплохело, девушку госпитализировали и она скончалась в больнице, рассказал во вторник, 10 декабря, источник, знакомый с ситуацией.
— Девочка вернулась домой, отдохнула и затем поехала гулять. Однако в автобусе ей снова стало плохо, — передает слова собеседника РЕН ТВ.
По неподтвержденным данным, после второго случая с ухудшением самочувствия прохожие вызвали скорую. Врачи якобы госпитализировали школьницу, но она скончалась в больнице. Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют причину смерти, добавил собеседник.
Ранее в московском ресторане национальной сербской кухни якобы скончался 17-летний подросток от удушья. По неподтвержденным данным, парень заказал ассорти из креветок, после чего у него случился отек гортани. Пострадавший умер на месте до приезда бригады скорой помощи. Хронических аллергий у подростка не наблюдалось.