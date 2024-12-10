Задержан аферист, обманувший звезду "Москва слезам не верит" Раису Рязанову

Московские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении звезды мелодрамы "Москва слезам не верит" Раисы Рязановой. Об этом сообщает MK.RU.

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Инцидент произошел на прошлой неделе. Мошенники обманули 80-летнюю народную артистку по старой схеме, позвонив, представившись сотрудниками силового ведомства и напугав пожилую актрису тем, что на ее средства спонсируют ВСУ.

В итоге Рязанова поддалась на уловку и передала злоумышленникам 4 000 000 рублей.

Оперативникам удалось выйти на след одного из участников аферы, в ближайшее время задержанный будет допрошен, уточнено изданием.

Ранее сообщалось, что здоровье Раисы Ивановны ухудшилось - ей понадобилась помощь медиков.