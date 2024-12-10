Суд приговорил экс-главу банка БКФ Миримскую к 19 годам за попытку подкупа

Измайловский районный суд приговорил главу банка БКФ Ольгу Миримскую к 19 годам колонии за попытку подкупа судей и следователя. Ее подельника следователя Носова приговорили к 11 годам колонии.

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Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Миримскую к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 миллионов рублей. Носова — к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере более 55,7 миллиона рублей, — рассказала Нефедова.

СК ходатайствовал об аресте бывшего владельца компании «Русский продукт» и банка БКФ Миримской по делу о получении взятки. По этому же делу ведомство также просит арестовать следователя Юрия Носова. Прокурор требовал посадить Миримскую на 20 лет.