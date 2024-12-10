Московскую школьницу заподозрили в торговле мефедроном

В Москве восьмиклассницу заподозрили в торговле мефедроном в школе. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

© Lenta.ru

По его данным, 14-летняя школьница принесла в учебное заведение пакет с порошком. Она передала его другой ученице. Но руководство школы заметило произошедшее и обратилось в полицию.

Пакетик изъяли и отправили на экспертизу. Внутри оказался почти грамм мефедрона. Отец восьмиклассницы считает, что его дочь оговорил директор школы. Он уже обратился по этому поводу в полицию.

Ранее в Москве школьница вонзила в шею одноклассника нож. ЧП произошло в подъезде жилого дома на улице Шокальского.