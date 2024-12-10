Задолжавшая 140 тысяч рублей россиянка «стала диваном»

В Екатеринбурге женщина, задолжавшая алименты на сумму 140 тысяч рублей, попыталась скрыться от судебных приставов, спрятавшись в нише дивана, пишет Telegram-канал Readovka. Когда приставы пришли к ней домой, чтобы взыскать долг на содержание малолетних детей, дверь открыл ее сожитель, который заявил, что дома никого нет. Однако правоохранители решили провести дополнительную проверку и обнаружили должницу, спрятавшуюся под матрасом.

Приставы составили административный протокол за попытку обмануть службу судебных приставов, после чего женщину доставили в отделение полиции. Против нее было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов. Женщина имеет нескольких детей, младшему из которых всего четыре года. Ранее она уже отбывала 10 суток ареста за нарушение алиментных обязательств, но так и не перестала быть злостным неплательщиком.

Ранее появилась информация, что долги россиян по кредитным картам за год выросли в 1,5 раза. Так, в июле общая задолженность граждан России приблизилась к рекордным 5 трлн рублей. Причинами называют рост потребительского спроса, инфляцию и практически отсутствие альтернативы.