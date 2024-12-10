Пойманный в Колумбии глава ОПГ из Петербурга украл яхту за 30 миллионов рублей

Россиянин, сбежавший из России после убийства подельника, угнал яхту за 30 млн на Карибах и попался в Колумбии. Как сообщает Telegram-канал Shot, беглый преступник жил под чужим именем и развлекался на похищенном судне.

По информации Shot, 55-летний Вадим Фролов родился в Санкт-Петербурге. Вместе с родственниками он создал организованную преступную группировку, которая действовала в Ленинградской области и занималась угоном яхт, лодок и гидроциклов. Всего на счету бандитов 10 доказанных эпизодов. Один из них - кража катера и лодочного прицепа, которые принадлежали автохозяйству ГУВД.

В 2015 году преступники не поделили добычу и убили одного из своих — им оказался племянник Фролова Леонид. Они выманили его в гараж в Шлиссельбурге, задушили, машину сожгли на берегу Новоладожского канала, а тело сбросили в Ладожское озеро, привязав груз.

После этого глава ОПГ сделал себе фальшивый паспорт на имя Игоря Кравеца и по нему сбежал из России. Там Фролов продолжил зарабатывать угонами, а попался он лишь после похищения яхты «Ариэль» в Антигуа и Барбуде. Фролов завладел судном еще в 2021 году, подделал документы в Колумбии и изменил государственные знаки, после чего стал пользоваться им. На тот момент убийца уже находился в международном розыске.

В ноябре 2024 года Фролова задержали колумбийские полицейские в городе Санта-Фе-де-Богорта. Его передали Интерполу и уже экстрадировали в РФ.